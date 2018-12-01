Avrupa yanıyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Paris'te başlayan yönetim karşıtı gösteriler Brüksel'e sıçradı. Eylemciler, kamu binalarına ve araçlarına zarar verdi.

Güncellenme 01 Aralık 2018 14:54

Belçika’da Sarı Yelekliler’in eylemleri giderek yayılıyor. Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan protesto gösterileri Brüksel’e de sıçradı. Göstericiler polise taş ve sopalarla saldırırken, polis de göstericilere cop ve biber gazı ile müdahale etti.

Polis aracını devirdiler

Eylemcilerin polisle çatıştığı sırada burada bulunan bir polis aracı da olaylardan etkilendi. Göstericiler etrafını sardığı polis aracını sallayarak devirdi ve tekmeleyerek camlarını kırmak suretiyle araca zarar verdi.

Can güvenliği kalmadı

Sokak olaylarının can güvenliği bırakmadığı gösterilerde, Brüksel ve Paris'te hem polis hem de göstericiler tarafından uygulanan şiddet doruk noktalarına ulaştı.

Fransa’ya destek

Fransa’daki gösterilere destek amacıyla sokağa çıkan vatandaşın eylemi şiddete dönüştü. Polisle çatışan eylemciler, kaldırım taşlarını sökerek güvenlik güçlerine saldırdı.

Kamu binaları zarar gördü

Öfkeli eylemciler sokakları adeta savaş alanına çevirdi. AB’nin önemli kentlerinden olan Brüksel’de de çok sayıda devlet binası saldırıda zarar gördü.