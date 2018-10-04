Avrupa peşini bırakmıyor! Facebook'a soruşturma açıldı

AB’nin düzenleyici kurumu olan DPC, Avrupa merkezi İrlanda’da bulunan Facebook’a yönelik resmi soruşturma başlattı.

Güncellenme 04 Ekim 2018 12:23

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, soruşturmanın hafta 50 milyon Facebook üyesinin verilerinin çalınmasına sebep olan güvenlik açığı dolayısıyla başlatıldığı belirtildi.

Gerekli tedbirlerin alınıp, alınmadığı incelendi

Facebook’un AB çapında geçerli olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nden (GDPR) doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin inceleneceğine dikkat çekilen açıklamada, şirketin kişisel verilerin güvenliğini sağlayacak gerekli teknik ve kurumsal tedbirleri alıp almadığının değerlendirileceği kaydedildi.

Kişisel verilerle ilgili çok sayıda değişiklik yapıldı

Öte yandan, AB genelinde mayıs ayında yürürlüğe giren GDPR kapsamında kişisel verilerle ilgili çok sayıda değişiklik yapıldı. GDPR ile şirketlerin kişisel verileri toplamaları, işlemeleri, paylaşmaları ve saklamaları için bireylerin tam olarak bilgilendirilmesi ve açık izinlerinin alınması gibi şartlar getirildi.

72 saat içerisinde açıklama yapması gerekiyor

Düzenleme, kişisel verilerin sızması, çalınması veya amaç dışında kullanılması gibi bir durumun ortaya çıkması halinde şirketlerin ilgili düzenleyici kurumlara 72 saat içerisinde açıklama yapması şartını koştu. Ayrıca, işletmelerin söz konusu kişisel veri kurallarını ihlal etmeleri durumunda yetkili makamlara, şirketin dünya çapındaki cirosunun yüzde 4'üne ulaşan para cezası uygulama imkanı sağladı.

Böylece, Facebook'un söz konusu AB veri kurallarına uymadığının tespit edilmesi halinde şirkete 1,6 milyar dolara varacak para cezası kesilmesinin önü açıldı.