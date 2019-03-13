Avrupa Parlamentosu'ndan skandal hamle!

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapan raporu kabul etti.

Güncellenme 13 Mart 2019 21:09

Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan oylamada, Türkiye’nin AB ile devam eden müzakerelerinin askıya alınması önerisi meclis üyelerine sunuldu. Çoğunluk ise müzakerelerin durdurulması için oy kullandı.

370'e karşı 109 oyla kabul edildi

AP, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapan raporu kabul etti. Rapor 370'e karşı 109 oyla kabul edildi.

Raporu kim hazırladı?

Raporu, parlamentonun Türkiye raportörü Kati Piri hazırladı. Oylama süreci öncesi açıklama yapan Piri; Türkiye ile müzakere sürecinin tamamen durdurulmasının değil, askıya alınmasının önerildiğinin altını çizerek, Avrupalı liderlerin Gümrük Birliği, ticaret ve fonlar gibi araçları kullanarak Türkiye'ye insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla baskı yapma çağrısında da bulundu.

AP bunu ilk kez yaptı

Raporun onaylanmasıyla, Avrupa Parlamentosu ilk kez üyelik sürecindeki aday bir ülke ile müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapmış oldu. Bununla birlikte, parlamento oylaması sembolik önem taşıyor; Avrupa Komisyonu üzerinde bağlayıcı yetkisi bulunmuyor.

Hükümet ne dedi?

AP'nin kararına Hükümetten ilk tepki AK Parti'den geldi. AK Parti sözcüsü eski Ömer Çelik hukuksuz karara ilişkin "Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu’nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya." ifadelerini kullandı.