Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Güncellenme 14 Temmuz 2017 22:20

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları bugün çekildi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz - Mladost Podgorica maçının galibiyle eşleşecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Inter Bakü-Fola Esch maçının galibiyle eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Mladost Podgorica maçının galibiyle eşleşecek. Mladost Podgorica ilk maçta Strum Graz'ı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Inter Bakü - Fola Esch maçının galibiyle eşleşti. Inter Bakü, Fola Esch'i ilk maçta 1-0 yendi.

3. ön eleme turunda ilk maçlar 27 Temmuz, rövanş maçları ise 3 Ağustos'ta oynayacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler:

1. GRUP
PSV Eindhoven - Osijek / Luzern
Norrköping / Trakai - Shkëndija / Helsinki
Krasnodar - Slovan Bratislava / Lyngby
Sturm Graz / Mladost Podgorica - Fenerbahçe
Panathinaikos - Gabala / Jagiellonia Białystok

2. GRUP
Shamrock Rovers / Mladá Boleslav - Kayrat / Skenderbeu
Austria Wien - Progrès Niederkorn / AEL Limassol
Dinamo Zagreb - Vaduz / Odd
Dinamo Bükreş - Athletic Bilbao
Olimpik Donetsk - PAOK
Arka Gdynia - Ferencváros / Midtjylland

3. GRUP
Östersunds / Galatasaray - İnter Bakü / Fola Esch
Bordeaux - Nõmme Kalju / Videoton
Maccabi Tel-Aviv / KR Reykjavík - Panionios / Gorica
Valletta / Utrecht - Haugesund / Lech Poznań
CSU Craiova - AC Milan
Brøndby / VPS Vaasa - Hajduk Split / Levski Sofia

4. GRUP
Gent - Altach / Dinamo Brest
Astra / Zirë - Olexandriya
Everton - Ružomberok / Brann
Aberdeen / Široki Brijeg - Apollon Limassol / Zaria Balti
Irtysh Pavlodar / Crvena Zvezda - Sparta Praha
Beitar Jerusalem / Botev Plovdiv - Marítimo

5. GRUP
Zenit - Trenčín / Bnei Yehuda Tel-Aviv
Marsilya - Oostende
Freiburg / Valur - Domžale
Cork City / AEK Larnaca - Rabotnicki / Dinamo Minsk
Željeznicar / AIK - Braga
Liepāja / Sūduva - Sion

Kaynak: Fanatik

Star Gündem

Bizi takip edin