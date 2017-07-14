Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları bugün çekildi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz - Mladost Podgorica maçının galibiyle eşleşecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Inter Bakü-Fola Esch maçının galibiyle eşleşti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Mladost Podgorica maçının galibiyle eşleşecek. Mladost Podgorica ilk maçta Strum Graz'ı 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Inter Bakü - Fola Esch maçının galibiyle eşleşti. Inter Bakü, Fola Esch'i ilk maçta 1-0 yendi.
3. ön eleme turunda ilk maçlar 27 Temmuz, rövanş maçları ise 3 Ağustos'ta oynayacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler:
1. GRUP
PSV Eindhoven - Osijek / Luzern
Norrköping / Trakai - Shkëndija / Helsinki
Krasnodar - Slovan Bratislava / Lyngby
Sturm Graz / Mladost Podgorica - Fenerbahçe
Panathinaikos - Gabala / Jagiellonia Białystok
2. GRUP
Shamrock Rovers / Mladá Boleslav - Kayrat / Skenderbeu
Austria Wien - Progrès Niederkorn / AEL Limassol
Dinamo Zagreb - Vaduz / Odd
Dinamo Bükreş - Athletic Bilbao
Olimpik Donetsk - PAOK
Arka Gdynia - Ferencváros / Midtjylland
3. GRUP
Östersunds / Galatasaray - İnter Bakü / Fola Esch
Bordeaux - Nõmme Kalju / Videoton
Maccabi Tel-Aviv / KR Reykjavík - Panionios / Gorica
Valletta / Utrecht - Haugesund / Lech Poznań
CSU Craiova - AC Milan
Brøndby / VPS Vaasa - Hajduk Split / Levski Sofia
4. GRUP
Gent - Altach / Dinamo Brest
Astra / Zirë - Olexandriya
Everton - Ružomberok / Brann
Aberdeen / Široki Brijeg - Apollon Limassol / Zaria Balti
Irtysh Pavlodar / Crvena Zvezda - Sparta Praha
Beitar Jerusalem / Botev Plovdiv - Marítimo
5. GRUP
Zenit - Trenčín / Bnei Yehuda Tel-Aviv
Marsilya - Oostende
Freiburg / Valur - Domžale
Cork City / AEK Larnaca - Rabotnicki / Dinamo Minsk
Željeznicar / AIK - Braga
Liepāja / Sūduva - Sion
Kaynak: Fanatik