Avrasya Tüneli'yle ilgili flaş gelişme

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam geleceği belirtildi.

Güncellenme 31 Ocak 2019 13:55

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam gelecek. Buna göre; otomobiller için 23,30 TL olan tek yön geçiş ücretleri 32,10 TL oldu.

Resmi açıklama yapıldı

Zam haberi Avrasya Tüneli resmi sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Fiyatlar ne oldu?

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.