Avatar hayranlarına müjdeli haber! Yayın tarihi belli oldu

Star Wars ve Avatar'ın devam filmlerinin tarihleri belli oldu. İşte o tarihler...

Güncellenme 08 Mayıs 2019 10:27

Walt Disney Stüdyoları’nın FOX’u bünyesine katması sonrası Avatar ve X-Men gibi serilerin de sahibi konumuna geçmişti. Dev firma, merakla beklenen filmlerin, vizyon tarihlerini duyurarak, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Serinin ilk filminin tarihi belli oldu

Walt Disney'in yaptığı açıklamaya göre, üç yeni Star Wars filmi ön plana çıkıyor. Filmin serileri için 2022, 2024 ve 2026 yılları vizyon tarihi için uygun görüldü. Üçlemenin ilk filmi 17 Aralık 2022’de sinemalarda olacak. Sonraki filmler de yine Noel tatil dönemlerinde yayınlanacak.

Avatar’ın da tarihleri belli

Avatar'ın devam filmleri ise bir kez daha ertelendi. Bildiğiniz gibi Cameron, dört yeni Avatar filmi üzerinde çalışıyordu. Yeni planlara göre Avatar 2-3-4-5 filmleri sırasıyla 2021,2023,2025 ve 2027 yıllarında vizyona girecek. Filmlerin her bir yine aralık aylarında yani Noel tatil döneminde sinemada olacak. İşte duyurulan tarihler:

Avatar 2 - 17 Aralık 2021

Star Wars - 16 Aralık 2022

Avatar 3 - 22 Aralık 2023

Star Wars - 20 Aralık 2024

Avatar 4 - 19 Aralık 2025

Star Wars - 18 Aralık 2026

Avatar 5 - 17 Aralık 2027