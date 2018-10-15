Survivor'la ünlenen ve geçen sezon SÖZ dizisi ile oyunculuğa adım atan Avatar Atakan, Çukur'a transfer oldu.

Güncellenme 15 Ekim 2018 11:10

Survivor 2016’da gösterdiği performansla birinci olan Avatar lakaplı, milli boksçu Çağan Atakan Arslan, Söz dizisindeki rolüyle oyunculuğa adım atmıştı. Geçen sezon diziden ayrılan Avatar Atakan’ın Çukur’a transfer olduğu öğrenildi.

Çukur’un kadrosuna dahil oldu

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Survivor'a damga vurarak birinci olan ve hemen ardından Söz dizisinde rol alan Atakan Arslan'ın eski dizisine rakip olacağını yazdı. Eyüboğlu'nun bugünkü yazısında verdiği bilgiye göre; Söz dizisinden neden çıktığı asla bilinmeyen Atakan Arslan, Çukur'a dahil oldu.

Akın Koçovalı, Cihangir Ceyhan mı?

Çukur dizisinde Akın Koçavalı rolü için Cihangir Ceyhan'la her konuda anlaşıldı. Atakan'ın Çukur'a dahil olmasından sonra acaba Akın mı olacak yorumları yapıldı. Ancak Atakan Arslan, Çukur dizisinde kötü karakteri canlandıracak. 6 bölümlük anlaşma imzalayan Atakan çok farklı bir rolle ekranlarda olacak.

Söz’e geri dönmesi bekleniyordu

Bu sezonda istediği reytingleri alamayan Söz dizisi, transfer yapacağını duyurmuştuk. Atakan'ın Söz'e geri dönmesi beklenirken Pazartesi günleri en büyük rakibine geçmesi şok etkisi yarattı. Söz daha bomba transferleri gerçekleştirmekten başka şansı kalmadı.

Rolü merak konusu

Atakan Arslan, Çukur dizisi setine katılarak yeni bölüm çekimleri tamamlandı. Çukur'da oynayacağı rol büyük bir ses getirecek.