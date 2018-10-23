ATV yılların ismi ile yolları mı ayırdı?

ATV'de 25. yılını dolduran ve Şebnem Sunar Küçük, artık Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunmayacak.

Güncellenme 23 Ekim 2018 15:57

ATV’nin vazgeçilmez ismi ve kanalda 25. yılını deviren Şebnem Sunar Küçük, kurumdan ayrıldı.

“Yolculuk devam edecek”

Konuyla ilgili veda mesajı yayınlayan Şebnem Sunar Küçük, “25. yılda hoşçakal ATV haber 3 ay önce bitti ama, elbette yolculuk devam edecek. O günden bu yana her gün usanmadan arayanlara, soranlara, resimlerde olan olmayan can arkadaşlarıma yürekten teşekkürler” dedi.

“Sevilmek, güvenilmek ne güzel”

Küçük ayrıca, “Sevilmek, güvenilmek ne güzel! En yakın zamanda başka projelerle görüşmek üzere” sözleri ile yeni projelerde yer alacağını belirtti.

Yerine, Nihan Günay getirildi

46 yaşındaki tecrübeli sunucunun yerine ise ATV'de Kahvaltı haberlerini sunan Nihan Günay getirildi. Günay, bir süre hem Kahvaltı haberlerini hem de Hafta Sonu Ana Haber Bültenini sunacak.