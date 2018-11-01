Attığı iftiralar Kılıçdaroğlu'na ev sattırdı

TBMM'ye mal beyanında bulunan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemek için evini sattığı ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Kasım 2018 09:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı’na yeni bir mal beyanında bulundu. CHP lideri daha önceki beyanlarından yer alan Balıkesir Burhaniye'deki konutu bu kez mal varlığı listesinde yer almadı. Konutun değerinin 300 bin TL olduğu biliniyordu. İddiaya göre, Kılıçdaroğlu konutunu 600 bin liraya sattı ve 200 bin lira da borç aldı.

Evini sattı

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödediği tazminatları nereden ödediğine ilişkin, "Partimizin internet sitesine Genel Başkanımızın mal beyanını koyduk. Buradan baktığınızda kendisinin hem mülk sattığını, hem borç aldığını, bu tazminatları da bir şekilde bu borçla, sattığı mülkün parasıyla ödediğini göreceksiniz" diye konuştu.

Mal beyanı TBMM’ye bildirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı beyannamesi güncellenerek TBMM Başkanlığına gönderildi.

Eşinin de mal beyanı TBMM’ye sunuldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partinin internet sitesinde de yer alan mal varlığı beyannamesinde değişiklik yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nunkini de içeren bildirim, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu’nun mal beyanında neler var?

Buna göre, Kılıçdaroğlu çiftinin mal varlığında, Ankara Balgat'ta 2003 yılında edinilen ve değeri 142 bin lira olan konut ile Ankara Akyurt'ta 2003'te edinilen ve değeri 57 bin 300 lira olan konut bulunuyor.

Tunceli’de de bir konutu var

Tunceli'de 2007'de edinilen ve değeri 75 bin 284 lira olan bir konutu daha bulunan Kılıçdaroğlu'nun önceki beyanlarında yer alan Balıkesir Burhaniye'deki konutu ise yeni mal varlığı listesinde yer almadı. Bu konutun değeri daha önce 300 bin lira olarak duyurulmuştu.

Kooperatif üyesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Akçalı Konut Yapı ile Gökyurt Konut Yapı kooperatiflerine 1997 yılından üyelikleri olduğu belirtildi.

Eşinin pırlantası da mal bayanında yer aldı

Ressam Nuri Abaç, Fikret Otyam, Güler Çakır, Hüseyin Yüce ve Ayatullah Sümer imzalı 8 tablo, Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki diğer taşınmazlar olarak gösterildi. Bu arada, Selvi Kılıçdaroğlu'na ait bir pırlanta yüzük de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı listesinde yer aldı.