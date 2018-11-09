Atilla Taş neden tutuklandı?

Daha önce FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında 14 ay hapiste kalan Atilla Taş, yine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncellenme 09 Kasım 2018 16:16

Şarkıcı Atilla Taş, FETÖ’nün medya yapılanması kapsamında görülen dava kapsamında hapis yatmıştı. Karara bağlanan davada Taş, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla Taş, cezasının infazı için bugün tekrar gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Atilla Taş’ın buradaki işlemlerinden sonra cezaevine gönderildiği belirtildi.

“Kapıya gelmelerine gerek yoktu”

Atilla Taş’ın gözaltına alındığını Twitter’dan duyuran akademisyen Yaman Akdeniz, "Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" şeklinde yazmıştı.

“Vatan sağolsun”

Sözcü’nün haberine göre, Atilla Taş adliyeye geldiğinde "Vatan sağ olsun" yorumunda bulundu.

“Zaten teslim olacaktı”

Sözcü'ye konuşan Akdeniz, Atilla Taş’ın zaten teslim olacağını, kararda ne yazdığını bilmediği için net bir şey söyleyemediğini, Taş’ın denetimli serbestlikten yararlanması gerektiğini, kısa süre sonra çıkacağını, kalan cezasının tamamını yatmayacağını tahmin ettiğini, Türkiye’de 24 saatte her şeyin değişebileceğini söyledi.

14 ay cezaevinde kalmıştı

Atilla Taş, FETÖ’ye yönelik medya yapılanması kapsamında 14 ay cezaevinde kalmıştı.

3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı

Atilla Taş, yargılandığı davada Mart ayında 'FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.