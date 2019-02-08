Atatürk'ün ekmeği yeniden üretildi

Sivas’ta bir lokanta işletmecisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi sürecinde yediği ekmeği yeniden üretti.

Güncellenme 08 Şubat 2019 13:18

Sivas’ta bir lokanta işletmecisi, Sivas Kongresi sürecinde 108 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye'ye ikram edilen ekmeği, 100 yıl sonra yeniden ürettiğini açıkladı.

“Doğal probiyotik”

Lokanta işletmecisi İshak Kaan Usta, doğal probiyotik olan ekmeğin hazmının kolay olduğunu, bayatlamadığını ifade etti.

Usta, Sivas’ın yemek kültürünün derin olduğunu, 'Bunu nasıl tanıtabiliriz' diye düşündüklerini, Sivas'ın da yakın tarihten uzak tarihe doğru serüvenini başlattıklarını söyledi.

“Cumhuriyet Sivas’ta doğdu”

Sivas’ın kadim bir şehir olduğunu belirten Usta, Cumhuriyetin doğduğu yerin Sivas olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Milli Mücadele Heyeti’nin ne yediklerini araştırdıklarını belirtti.

“Tam buğdaylı bir ekmek”

Usta, “Ekmeğin de en uzak tarihten bu tarafa kadim bir yüceliği var. Biz de ekmekten başlamaya karar verdik. Sivasımızın zeron buğdayından kendi öğüttüğümüz buğdaydan, ekşi mayayla yaptık. Milli Mücadele döneminde, Heyet-i Temsiliye üyelerine bunlar ikram edilmiş. Özelliği tam buğdaylı bir ekmek” dedi.

“Hazmı kolaylaştırıyor”

Ekmeği hiçbir katkı maddesi yapmadan ürettiklerini belirten Usta, unun içerisine ilaç koymadıklarını, gübre atmadan doğal yöntemlerle ürettiklerini, buna doğal probiyotik denilebileceğini, hazmı kolaylaştırdığını, yemesinin güzel olduğunu, ekmeğin bayatlamadığını söyledi.