Atatürk'e hakaret eden İnci'nin ifadesi ortaya çıktı

Atatürk'e hakaret videosu nedeni ile büyük tepki çeken ve tutuklanan Safiye İnci'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 11:27

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret içeren bir video çeken ve bunu sosyal medyadan yayınlayan Safiye İnci, hakkında başlatılan soruşturma sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İnci'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kullandığı ifadeler nedeni ile çok pişman olduğunu belirten İnci, yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyledi.

Hesap kendisine aitmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Atatürk'e hakaret gerekçesi ile hakkında soruşturma başlattığı Safiye İnci'nin gözaltına alınmasından sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde, soruşturma konusu Instagram hesabının kendisine ait olduğunu, yaklaşık iki yıldır hesabı kullandığını, şifresini de başkasının bilmediğini belirtti.

6 yıldır çarşaf giyiyormuş

Anıtkabir'e halası ve iki kuzeninin ısrarı ile gezme amaçlı gittiğini belirten Safiye İnci, kendisinin gitmek istemediğini, videoyu kendi isteği ile çektiğini, kimsenin kendisine yardım etmediğini, herhangi bir amacı olmadığını, bir anlık boşluğuna ve cahilliğine geldiğini, 8 yaşından bu yana kapalı olduğunu, yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giydiğini, videoyu provokasyon amaçlı çekmediğini, bu görüntüyü sadece arkadaşları ile paylaştığını söyledi.

Özür videosu kendisine ait değilmiş

Skandal videodan sonra yüzü kapalı olarak çekilen özür videosunun kendisine ait olup olmadığına dair sorulan soruya cevap veren İnci, halası ve kuzenlerinin o videoyu gördükleri zaman kaldırması için kendisini uyardığını, paylaşımı 5 dakika içinde kaldırdığını, daha sonra ailesi tarafından özür paylaşımında bulunması için zorlandığını, kendisinin artık faydası olmayacağını düşündüğünü, kendisi bu videoyu çekmeyince kuzeninin bir özür videosu çektiğini, daha sonra çekilen bu videoyu büyük sayfalara gönderdiğini söyledi.

Pişman olmuş

İnci, video içeriğinde kullandığı ifadelerden ötürü çok pişman olduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini, herkesten özür dilediğini belirtti.