Atatürk'e hakaret başını yaktı!

Anıtkabir ziyareti sırasında Atatürk'e hakaret içerikli bir video çeken ve bunu sosyal medya hesabından yayınlayan Safiye İnci tutuklandı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 09:00

Yaptığı Anıtkabir ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılıkta sorgusu yapılan İnci, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İnce çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk’e hakaret etti

Anıtkabir'de hakaret dolu bir video çeken ve bunu sosyal medya hesabından yayınlayan İnci, "Anıtkabir'e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye'yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip'in b.ku bile olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Özür diledi

Hakkında Ankara Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan İnci, Cumartesi günü gözaltına alındı. Daha sonra sosyal medya hesabından özür videosu yayınlayan İnci, bu videoyu kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığını iddia etti.

Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, "Şüpheli şahıs, 5186 sayılı yasaya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklamaya sevk edilmiştir" denildi.