Atatürk sömürüsünde son nokta! Bir kitabı 2 bin 500 TL'den satacak

Yılmaz Özdil, son kitabı Mustafa Kemal'i 2 bin 500 TL'den satışa çıkarınca vatandaş çileden çıktı.

Güncellenme 21 Ocak 2019 11:44

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in son yazdığı kitap Mustafa Kemal’in özel olarak basılan serisi için yapılan kampanya tepki çekti. Özdil, kitabını tam 2 bin 500 liraya satışa çıkardı. Özel seri olarak satılacağı duyurulan kitap, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum gününe atfen 1881 adet basıldı. Kitaptan elde edilen gelirin büyük bir rakam olmasına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Tanıtım videosunun finalinde yer alan detay da tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

Kitap 26 Ocak’ta satışa çıkacak

Kitabın tamamı elle ciltlendi ve sosyal medya için bir tanıtım hazırlandı. Kitabı basan yayınevi de 26 Ocak’ta kitabın satışa çıkacağını duyurdu. Yılmaz Özdil de sosyal medyadan son üç gün ifadesi ile paylaşım yapınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar Özdil’i ve yayınevini Atatürk’ü ticari bir meta haline getirmekle suçladı.

Yılmaz Özdil hayranları bile tepkili

Kırmızı Kedi yayınevi tarafından çıkarılan Yılmaz Özdil’in kitabının video tanıtımındaki saat kısmı skandal denecek nitelikte. Videonun finalinde son üç gün yazısı çıkarken altta "1881 adet koleksiyonluk özel bastı 23 Ocak'ta saat 09.05'te" satışta ifadeleri kullanıldı. Satış için böyle bir strateji izlenmesi ise Yılmaz Özdil’in sevenlerini bile kızdırdı.

4 milyon 702 bin 500 lira TL gelir sağlanacak

Öte yandan Özdil’in kitaplardan kazacağı para da hafife alınacak cinsten değil. 1881 adet basılan kitaptan 4 milyon 702 bin 500 lira gelir sağlanacak.

Çocuklara yönelik de kitaplar yazıyor

Yılmaz Özdil sürekli Atatürk’le ilgili yazdığı kitaplarla öne çıkan bir isim. Ayrıca sadece yetişkinlere yönelik değil çocuklara yönelik yazdığı kitaplardan da iyi derece de para kazanıyor. Bu son hamlesi sonrası ise Özdil, özellikle kendi kitlesinden Atatürk’ü ticari meta haline getirdiği iddiası ile çok sert eleştiriler aldı.