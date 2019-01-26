Atatürk resimli euro basıldı! İşte nedeni...

Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan Özgür Honaş, çalışma arkadaşlarıyla birlikte Atatürk resimli euro bastı

Güncellenme 26 Ocak 2019 13:47

Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan Özgür Honaş'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Atatürk resimli Euro bastı. Bu paranın Türkiye’nin tanıtımı ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla turizm alanında kullanılacağı belirtildi.

Euroya eş değer kalitede

Bahsi geçen para, piyasada kullanılan euroya eş değer kalitede ve özelliklerde basıldı.

Koleksiyoner Honaş'ın bundan sonraki amacı ise bir ‘Cumhurbaşkanları Serisi’ oluşturmak.

Erdoğan’ın onayına sunulacak

Honaş, konuyla ilgili çalışmalarını, tamamlanmasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacak.

Para turizm amaçlı kullanılacak

Paranın, turizm amacıyla kullanılacağının altını çizen Honaş, "Bir tür hatıra parasıdır. Değişik ülkelerde, ülkelerinin tanıtımı açısında bu gibi uygulamalar yapıyor. Biz de bu şekilde Atatürk temalı para bastırmak istedik" ifadelerini kullandı.

Paradan 5 bin adet basıldı

Paradan 5 bin adet basıldığını söyleyen Honaş, bu serinin devamının gelmeyeceğini belirterek, planladıkları başka çalışmaların olduğunu da söyledi.