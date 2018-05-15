Atatürk Havalimanı'nda acı olay

İsviçre'ye gitmek isteyen Kanser hastası kadın yolcu Atatürk Havalimanı'nda fenalık geçirerek hayatını kaybetti.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 10:24

Kanser hastası kadın yolcu Atatürk Havalimanı'ndan İsviçre'ye gitmek isterken fenalık geçirerek hayatını kaybetti.

Kanser hastası olan 65 yaşındaki Döndü Biffiger Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada Zürih'e gitmek için pasaport işlemleri yaptıran Biffiger, oğlu ile birlikte dış hatlar gidiş katında uçağı beklemeye başladı. Kadın yolcu yolcuların uçağa alındığı sırada fenalık geçirdi. Biffiger, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası gelen polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından Biffeger'in cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.