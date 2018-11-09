Atatürk, Anıtkabir'e nasıl nakledildi? O anların şahidi gözyaşlarıyla anlattı

Yekta Güngör Özden, Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakledildiği günü anlattı.

Güncellenme 09 Kasım 2018 11:22

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, Atatürk’ün cenazesinin Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakledildiği günü anlattı.

Defin işlemi sırasında orada bulunan 10 kişiden biri olan ve şu an hatta olan Özden, 10 Kasım 1953’te gerçekleştirilen nakil sırasında yaşadıklarını, belge ve fotoğraflar eşliğinde anlattı.

Ankara Üniversiteliler Derneği'nin paneline katılan Sözcü yazarı Yekta Güngör Özden, Atatürk'ün cenazesinde yakalarına taktıkları Atatürk resmini ve özel hazırlanan kravatı gösterirken salonda duygusal anlar yaşandı.

“Yüzü hiç bozulmamıştı”

Nakil sırasında ve tabut açıldığında Atatürk’ün olduğu yerde bulunan, o anları gören son kişi olan Özden, Etnografya Müzesi'nde tabutun açıldığını, içinden çelik tabut çıkarıldığını, çelik testere ile kesilerek tabutun açıldığını, o sırada Atatürk'ün yüzünü gördüğünü, yüzünün hiç bozulmadığını, yeni tıraş olmuş gibi olduğunu, daha sonra tabutun yeniden kapatıldığını ifade etti.

Defin sırasında görev almış

Özden, Türkiye Milli Talebe Federasyonu Yayın Komisyonu Başkanı olması nedeniyle Atatürk'ün naaşının nakli ve defni sırasında görev aldığını, o dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci olduğunu, kendisine verilen görev kapsamında ilk olarak Etnografya Müzesi'nde saygı nöbetinde bulunacak 100 kız ve 100 erkek öğrenciyi belirlediğini anlattı.

“Sadece hıçkırık ve ayak sesleri vardı”

Etnografya Müzesi'nden önde top arabası, ardında insanlarla yürüyüşün başladığını aktaran Özden, o sırada hıçkırık ve ayak sesleri dışında hiçbir ses duyulmadığını, güzergah boyunca pencerelerde, yollarda halkın toplandığını, büyük bir saygı, huşu, gözyaşı olduğunu, Ankara Palas güzergahından Anıtkabir'e geldiklerini, tabutun önce Anıtkabir'in önündeki bölüme yerleştirildiğini, o sırada Celal Bayar’ın konuşmasında, 'Seni sevmek milli ibadettir' dediğini, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'un başında naaşın askerlerin omuzlarına alınarak, mozole binası önündeki katafalka konulduğunu söyledi.

“Toplam 10 kişi vardık”

Özden, tabutun mozoleye çıkarıldığını, oradan çelik bir vinç yardımıyla mezar bölümüne indirildiğini, Türkiye'nin dört bir yanından ve Kıbrıs'tan getirilen toprakların serpildiğini, daha sonra tabutun askerlerin omzuna alındığını, mozoleden mezar odasına indirildiğini, bu odada Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut, Atatürk'ün kardeşi Makbule Atadan ve kendisinin de olduğunu, bazı askerlerle birlikte toplam 10 kişi olduklarını belirtti.

O ana şahitlik eden ve hayatta olan tek kişi

Bu 10 kişiden hayatta kalan tek kişinin kendisi olduğunu aktaran Özden, defin işlemi sırasında Makbule Hanım’ın hıçkırarak ağladığını, kendisinin de kenarda onları izlediğini, defin sonrası tutanaklar imzalanınca Makbule Hanım’ın hıçkırarak yeniden ağlamaya başladığını, kendisi de kaldığı yurt binasına dönünce uzun uzun ağladığını anlattı.