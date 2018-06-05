Atanamadı, mantar üreticisi oldu!

İktisat bölümünden mezun olan 25 yaşındaki Kasım Öztürk, KPSS'den atanamayınca mantar üreticiliğine başladı.

Güncellenme 05 Haziran 2018 16:32

Niğde'de İktisat Bölümünden mezun olan 25 yaşındaki Kasım Öztürk, KPSS sonrası 2 yıl boyunca devlet memuru olarak atanamayınca mantar üreticisi olmaya karar verdi.

İki yıl önce başlamış

İki yıl önce Genç Çiftçi Projesi ile mantar üretimine başlayan Öztürk, ailesinin geçimini böyle sağladığını, iki yıldır bu işi yaptığını, geçimini böyle sapladığını, bakımın iyi yapılması durumunda iki evin geçimini sağlayacak şekilde kazanç sağlanacağını, bu işi yapmak isteyenlere önce kursuna gitmelerini tavsiye ettiğini, iktisat mezunu olduğunu, 2 yıl KPSS'ye hazırlandığını ama atanamadığını, daha sonra devletin vermiş olduğu genç çiftçi projesi ile bu işe başladığını, 2 yıldır mantar ürettiğini, gelirinin güzel olduğunu söyledi.

Geçen yıl 6 proje hayata geçirilmiş

Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurslar açtıklarını söyleyen Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında bakanlığımız tarafından Genç Çiftçi Projesi başlatıldığını, mantar üretiminde ilk yıl 2 proje, 2017 yılında 6 proje hayata geçirildiğini belirtti.

Bu yıl 7 proje değerlendirmeye alındı

Baş, 2018 yılında ise 7 proje başvurusu değerlendirme kapsamında bulunduğunu, ile katma değeri yüksek olan mantar yetiştiriciliği için ayrıca Müdürlük ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'Mantar Yetiştiriciliği' kursu açılarak 49 kursiyere sertifikası verildiğini ifade etti.