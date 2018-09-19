Atama bekleyenlere müjde! Yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan ücretli öğretmenler arasında yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20 Eylül’de başlıyor.

Güncellenme 19 Eylül 2018 15:44

MEB daha önce, okullarda ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açmıştı.

2 bin 858 kontenjan boş kaldı

Yapılan bu atamalar sonrası 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bu nedenle öğretmen adayları yeniden başvuru yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Onayları, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak.

Sözlü sınava alınacaklar

Başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Sınavlar 5-14 Ekim’de yapılacak. 60 ve üzerinde puan alanlar tercih yapma hakkını elde edecek. Sözlü sınav sonuçları 17 Ekim’de açıklanacak. Tercihler 23-26 Ekim’de alınacak.

Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 30 Ekim’de açıklanacak.