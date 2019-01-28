Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen için tercihlerin başladığını duyurdu.

Güncellenme 28 Ocak 2019 22:18

MEB, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için tercihler başladı.

Atamalar, 7 Şubat 2019'da tamamlanacak

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) yapılacak. Tercih işlemleri 1 Şubat'a kadar devam edecek, atamalar ise 7 Şubat 2019'da tamamlanacak.

En fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrıldı

En yüksek kontenjan sınıf öğretmenliğine MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.

Hangi branşa ne kadar atama olacak?

Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlendi.