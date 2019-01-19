Atama bekleyen öğretmenler hakkında kritik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk; temel liselerin kapatılacağını ve Şubat ayında yapılacak atamalarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Güncellenme 19 Ocak 2019 13:55

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ders kitabı dışında kitap okuma sürelerinin uzatılması gerektiğini, kitap okumayı çok önemsediğini, kitap okuyan çocukların hayatta daha avantajlı olduğunu söyledi.

Ne gibi değişiklikler yapılacak?

Adrese dayalı lise yerleştirmelerinde geçen yıl karşılaşılan sorunları çözebilmek için ellerinde çok daha güçlü argümanlar olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, hangi okulda ne tür ihtiyaçların olduğunu, kapasite artırımı gibi konularda çalışmalar yapıldığını, çok sayıda yeni bina yapıldığını, bu sayede koşulların değişeceğini, çocukların okullara gidebilmesi için birtakım kolaylıklar getirildiğini, kriter tablosunu tümüyle değiştirmek gibi önlemler üzerinde çalışıldığını, bunun bir sistem değişikliği olmadığını söyledi.

Temel liseler kapatılacak mı?

Bakan Selçuk, “Temel liselerle ilgili kanun çok açık. Ne zaman kapatılacağı dört yıl önce söylenmiş. Ek süre yok. Kapatılacaklar” dedi.

Atamalar ne zaman olacak?

Şubatta yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ve ek atama talepleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, “Şu anda olacak ya da olmayacak diye bir şey demek mümkün değil. Bu çalışmalar neticesinde, kısa sürede sonuçları paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik meslek kanunu geliyor

Bakan Selçuk, uzun zamandır üzerinde çalışılan ‘öğretmenlik meslek kanunu’nu yeniden ele alacaklarını, hakimlik ve askerlik gibi birçok mesleğin kendine has kanunları olduğunu, öğretmenliğin daha fazla itibar kazanmasını, hak ettiği saygınlığın güçlenmesini istediklerini, bu amaçla genel bir taslak hazırladıklarını, bunun hayata geçirilmesinin biraz zaman alacağını söyledi.