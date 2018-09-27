Atalay Filiz'in cezası kesinleşti!

Üst mahkeme, Tuzla'da 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Atalay Filiz'in cezasını onadı.

Güncellenme 27 Eylül 2018 10:56

İstanbul Tuzla’da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldüren Atalay Filiz, davasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, Filiz’in yerel mahkeme tarafından verdiği "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası üst mahkemece onandı.

2 çocuk annesi bir kadını öldürdü

Tuzla’da önce kaybolan sonra cansız bedenine ulaşılan 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı, 28 Mayıs 2016 tarihinde evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu.

Uzun süre kaçtı

Cinayetin faili olduğu için aranan Atalay Filiz, sahte kimlik kartlarıyla uzun süre kaçmayı başarmıştı.

İzmir’de yakalandı

Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radckova cinayetini işlediği de ortaya çıktı. 17 gün sonra İzmir Menderes’te bulunan Filiz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Filiz, cinayetleri gazete kağıtlarından aldığı mesajlar doğrultusunda işlediğini ileri sürdü. Filiz’in bu savunması akli dengesinin yerinde olmadığı düşüncelerini akıllara getirirken Adli Tıp, cezai ehliyetinin tam olduğunu açıkladı. Filiz, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Avukatları itiraz etti

Cinayet sonrası öldürdüğü kadının parasını da çaldığı iddia edilen Filiz, yargılandığı "nitelikli hırsızlık" suçundan ise beraat etti. Sanığın avukatları cezayı fazla buldukları gerekçesi ile karar itiraz etti.

Üst mahkeme kararı onadı

İtiraz sonrası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dava dosyasını inceledi. Yapılan itirazı da karara bağlayan üst mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Hırsızlıktan beraat etti

Öte yandan kararın yerinde olduğunu da vurgulayan mahkeme, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "nitelikli hırsızlık"tan verilen beraat kararını onadı.

Son sözü Yargıtay söyleyecek

Mahkeme bu kararını Yargıtay yolu açık olacak şekilde aldı. Filiz'in avukatlarınca bu karara da itiraz edilmesi halinde dava dosyasında son sözü Yargıtay söyleyecek.