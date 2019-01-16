Atalay Demirci hakkında flaş karar!

FETÖ'den tutuklandıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest kalan Atalay Demirci’nin imza yükümlülüğü kaldırıldı.

Güncellenme 16 Ocak 2019 09:27

FETÖ’den tutuklandıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest kalan komedyen Atalay Demirci’nin imza yükümlülüğü kaldırıldı.

Tutuksuz yargılanıyor

Atalay Demirci’nin FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılandığı davaya devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanık Demirci’nin duruşmasına avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada mahkemeye Demirci hakkında gelen evraklar okundu. Daha sonra ise Demirci ve avukatların beyanları okundu.

İmza yükümlülüğünün kaldırılması talebi

Savunma yapan avukat, Atalay Demirci’nin tanınan bir kişi olduğunu, imza yükümlülüğünün işine mani olduğunu, bu yükümlülüğün kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yurt dışına çıkış yasağı devam etti

Avukatın talebi sonrası söz alan Cumhuriyet Savcısı, Demirci'nin imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasını, yurt dışına çıkış yasağına ise devam edilmesini istedi.

İmza yükümlülüğü kaldırıldı

Mahkeme, Demirci'nin adli kontrol hükümleri kapsamında haftada bir imza atma yükümlülüğünü kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağının ise devam etmesine karar verdi. Dava, eksikliklerin giderilmesi için 30 Nisan'a ertelendi.