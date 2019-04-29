Atak-2 vitrine çıkıyor

Atak’ın ‘ağır abisi’ ve Atak-2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda vitrine çıkacak.

Güncellenme 29 Nisan 2019 14:32

Atak’ın ‘ağır abisi’ ve Atak-2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda vitrine çıkacak. Ağır Sınıf Taarruz Helikopter modeli, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) standında başta kendi sınıfındaki en etkili taarruz helikopteri Atak olmak üzere şirketin diğer hava platformlarıyla ilk kez kamuoyu önüne çıkacak.

Test uçuşu 5 yıl sonra

Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak. Helikopterin ilk test uçuşunun, 5 yıl sonra yapılması planlanıyor. 10 ton sınıfındaki helikopter, 2 turboşaft motora sahip olacak ve bin 200 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyacak. Tandem kokpitli helikopter, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek.

Havadan havaya füze sistemleri

Helikopter; çevresel etmenlere dayanıklı, yüksek ileri hız limitine sahip olacak. Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak helikopterde, yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri olacak.