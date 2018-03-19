Ata Demirer kebapla rehabilite oluyor!

Bir süre önce sevgilisi Alara Bozbey'den ayrılan komedyen Ata Demirer, kendini kebaba verdi.

Güncellenme 19 Mart 2018 15:27

Ünlü komedyen Ata Demirer son zamanlarda aşk yaşadığı sevgilisi Alara Bozbey'den ayrıldı. Son günlerde aşk hayatıyla daha sık gündeme gelen Demirer, kendini kebaba verdi.

Artık kısa süren aşklar yaşıyor

Genellikle uzun soluklu ilişkileriyle dikkat çeken Ata Demirer, yaşadığı son birkaç ilişkide bu düzeni bozmuş gibi görünüyor. Yaşadığı aşkları kısa sürede bitiren Demirer'in en kısa ilişkisi Alara Bozbey'le yaşadığı gözlemlendi.

"Kebap yiyorum, rehabilitasyondayım"

Önceki gün Pangaltı Adana Kebapçısı'nda muhabirlere yakalanan Demirer, biten ilişkisiyle ilgili olarak "Bununla ilgili soru sormayın, şimdi tatildeyim. Kebap yiyorum, rehabilitasyondayım" şeklinde bir açıklamada bulundu.