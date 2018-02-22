Ata Demirer evleniyor mu?

Ünlü komedyen Ata Demirer iki ay önce aşk yaşamaya başladığı Alara Bozbey ile nikah masasına oturacak.

Güncellenme 22 Şubat 2018 17:17

Özge Borak'la boşandıktan sonra bir süre sessizliğe bürünen ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde oyuncu Alara Bozbey'le görüntülenmişti.

Aşka ikinci şans

İki aydır birlikte olan ikilinin evlenme hazırlığında olduğu öğrenildi. Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmıştı. Birbirlerine yeni bir şans veren çift, iki ay önce aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye başlamıştı.

"İyi ki doğdun Aloşum"

Sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan bir kareyi paylaşan Ata Demirer, fotoğrafın altına ise "İyi ki doğdun Aloşum" notunu düştü.

İkinci kez nikah masasına oturacak

Ünlü komedyen Alara Bozbey ile evlenirse, ikinci kez nikah masasına oturmuş olacak. Evlilik kararı alan çiftin mutlu haberi aileleriyle paylaştığı öğrenildi.