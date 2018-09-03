Astsubay ve polis çatıştı! 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da polis ve astsubay arasında yaşanan çatışmada bir kişi öldü iki kişi de yaralandı.

Güncellenme 03 Eylül 2018 10:00

Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Bir astsubay ve polis arasında yaşanan silahlı çatışma bir kişinin ölümü iki kişinin de yaralanması ile sonuçlandı.

Olay, Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak üzerinde saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kişi birbirine silahla ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde çatışan kişilerden birinin polis diğerinin de astsubay olduğu tespit edildi. Olayda, polis hayatını kaybederken polisin gardiyan eşi ve astsubay yaralandı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.