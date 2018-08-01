Astsubay Karakaya: Vatan sağ olsun

Eşini ve 11 aylık bebeğini kaybeden acılı baba astsubay Serkan Karakaya, "Diyecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 16:32

Hakkari Yüksekova’da PKK’nın saldırısı sonucu eşi ve 11 aylık bebeğini kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, "Diyecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

Yolan önceden tuzaklanan patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonrası hayatını kaybeden Nurcan Karakaya eşi ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın babası Serkan Karakaya, Vatana iki canımız varmış, iki canımızı da verdik. Kanını yerde bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Habertürk’e konuşan Karakaya, "Vatan sağ olsun, diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız varmış, iki canımızı da verdik. Kanını yerde bırakmayacağız. Eşim sürpriz yapmak için yanıma çıktı. 2 saat oturduk. 2 saat sonra indi. 5 dakika sonra da patlama oldu. Ben üs bölgesinden takip ediyordum eşimi. Ben silahımı alıp indim. Gelip benden sorsalardı, çocuğumdan eşimden sordular” dedi.