Astsubay ile polisin çatışma nedeni belli oldu

Sabah saatlerinde Çekmeköy'de yaşanan polis ve astsubay çatışmasının yasak aşk nedeni ile çıktığı iddia edildi.

Güncellenme 03 Eylül 2018 17:14

Sabah saat 07.30’da Çekmeköy’de yaşanan sokak ortasındaki polis ve astsubay çatışmasının nedeni ortaya çıktı. Polisin hayatını kaybettiği, eşinin ve astsubayın yaralandığı çatışmanın yasak aşk nedeni ile çıktığı iddia edildi.

Sabah karşılaşma yaşandı

Habertürk’ün haberine göre, sabah eşi Deniz A. ile birlikte evden çıkan polis memuru Süleyman A., sokakta servis bekleyen Astsubay Aslan S. ile karşılaştı.

Polis hayatını kaybetti

Burada polis memuru ile astsubay arasında önce tartışma yaşandı. Bu sırada burada bekleyen polis memurunun eşi Deniz A.’nın, ikilinin yanına geldi. Büyüyen tartışma çatışmaya dönüştü. Çatışmada polis memuru hayatını kaybederken, astsubay ve polisin eşi yaralandı.

Yasak aşk iddiası

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin ulaştığı bilgilere göre çatışmanın yasak ilişki iddiası yüzünden yaşandığı belirtildi. İddialara göre polis memurunun eşi, astsubayla yasak ilişki yaşıyordu. Bu iddialar üzerine polis memuru, sabah karşılaştığı astsubayla iye bu yüzden tartıştı ve tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.