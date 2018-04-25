Asrın projesi seçimlerden önce açılıyor!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hem dünyaya hem de Türk halkına bir müjdesi olduğunu açıkladı.

Güncellenme 25 Nisan 2018 15:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Gelecek günlerde en büyük proje TANAP'ın açılışını yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açılışın Haziran ayı başlarında yapılacağını, seçim öncesinde Türk milletine ve dünyaya bir müjdesinin olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in büyük farkla kazandığı seçimler sonrası ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını, bu başarısından dolayı kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Kendisinin de ilk Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Azerbaycan'a ziyaret yaptığını hatırlatan Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurt dışı ziyaretimi de Azerbaycan'a yapacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Bakü-Tiflis-Kars hattının açıldığını, önümüzdeki dönemde yeni projelerin olduğunu, bunlardan en önemlisinin yerli ve milli paraya geçişin olduğunu, yakın zaman Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışının yapılacağını, bu seçim öncesinde Türkiye'ye ve dünyaya müjdeli haberlerin olacağını, TANAP'ın bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını, bu sayede Azerbaycan'ın Türkiye'de 1 numaralı yatırımcı olacağını ifade etti.

Savunma sanayinde birlikte atılacak adımların büyük bir hedef olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin yanı sıra Gürcistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan'la oluşturulan üçlü iş birliğin mekanizmalarının da son derece önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve destek veren ilk kişilerden olduğunu, Zeytin Dalı sırasında Azeri hükümeti ve Azeri halkının hep Türkiye ile beraber olduğunu, Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümünün arzusu olduğunu, askeri ve savunma sanayi alanında iş birliğini de geliştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.