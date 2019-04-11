Asrın bilim keşfindeki (Kara delik) ekipte bir Türk yer aldı!

Kara deliğin görüntülenmesini sağlayan ekipte bir Türk bilim insanının yer aldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Nisan 2019 10:50

NSF daha önce, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek amacıyla kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen 'çığır açıcı' verileri paylaşacağını açıklamıştı. Bu kapsamda ilk kez bir kara deliğin fotoğrafı çekildi ve bu eş zamanlı olarak birçok şehirde düzenlenen 6 basın toplantısıyla tüm dünyayla paylaşıldı. Kara deliğin görüntülenmesini sağlayan ekipte bir Türk bilim insanı da yer aldı.

20 kişilik ekipte bir de Türk var

Bilimsel çalışmalarını ABD'de sürdüren ve 'dünyanın en akıllı kadınlarından biri' olarak nitelendirilen, EHT Bilim Konseyi Üyesi ve Arizona Üniversitesi'nde astronomi ve astrofizik profesörü olan Feryal Özel (43), karadeliğin gölgesinin büyüklüğünü ölçmek ve Albert Einstein'in görelilik teorisinin öngörülerini EHT gözlemleriyle karşılaştırmakla görevlendirilen Modelleme ve Analiz Çalışma Grubu'nu yönetti. 2003 yılında "Büyük Fikirler" adlı 20 kişilik listeye alınan Özel, 20 yıldır bu projede çalıştığını belirten Özel, "Bu tatlı anı yaşamak çok uzun zaman aldı" dedi.

Stephan Hawking’le de çalışmış

Dünyanın en önemli fizikçilerinden Stephan Hawking ile de çalışan Özel, galaksilerin oluşumu, yıldızların ölümü ve kara delikler alanında yaptığı çalışmalarla NASA'da da görev yaptı.

Hubble kadrosuna giren tek Türk

Feryal Özel, NASA tarafından verilen Hubble kadrosuna alınan ilk ve tek Türk olma unvanına da sahiptir.

“Türkiye'nin ismini bu vesileyle duyurmuş olmak beni çok mutlu etti”

Röportajlarından birinde: "NASA tarafından verilen Hubble ödülüne de layık görüldüm. Hubble kadrosuna alınmış ilk ve tek Türküm. Türkiye'nin ismini bu vesileyle duyurmuş olmak beni çok mutlu etti tabi. Bunun dışında son on yılda birçok ödül aldım. Bunun dışında son on yılda birçok ödül aldım. 2013 yılında Amerikan Astrofizik Derneği'nin yılda bir defa en başarılı astrofizikçiye verdiği Maria Goeppert Mayer ödülüne layık görüldüm. 2010 yılında Harvard Üniversitesi'nin en başarılı astrofizikçi ödülünü aldım. 2012 yılında Harvard Radcliffe Enstitüsüne, 2014 yılında Berkeley Miller Enstitüsüne üye seçildim. Aynı zamanda Türkiye'de Bilim Akademisi üyesiyim" diyerek başarılarından bahsetmiştir.

NASA'nın 2020'de hayata geçirilmek üzere çalışmalarına başlanan uzay teleskobunun çalışma ekibinin başına getirilmiştir.