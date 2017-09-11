ASO Başkanı Özdemir: "Büyüme rakamı tatmin edici"

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren ASO Başkanı Özdebir, rakamın beklentilerin altında kalsa da tatmin edici olduğunu söyledi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 13:36

ASO Başkanı Özdebir, yüzde 5,1'lik büyüme oranına ilişkin, "Her ne kadar beklentilerin altında kalmış gibi görünse de Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamı tatmin edici seviyededir." dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bu yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 5,1'lik büyümenin tatmin edici olduğunu belirtti.

Özdebir, yazılı açıklamasında, 2017'nin ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

"Her ne kadar beklentilerin altında kalmış gibi görünse de Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamı tatmin edici seviyededir." ifadesini kullanan Özdebir, imalat sanayisinin yüzde 6,3 büyümesinin de kendilerini memnun ettiğini bildirdi.

Büyüme konusunda elde edilen başarıda siyasi iradenin zamanında aldığı tedbirlerin etkili olduğunun altını çizen Özdebir, siyasi irade ve özel sektörün uyum içerisinde sürdürülebilir bir büyümeyi tesis etmesinin önemine dikkati çekti.

"Türkiye pozitif ayrışacak"

Özdebir, yakın zamanda neredeyse tüm uluslararası kuruluşların Türkiye'nin büyüme beklentilerini revize etmesinin, bu kuruluşların Türkiye'ye olan bakış açılarını değiştirdikleri şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın genelindeki büyüme performansı ile Türkiye, gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışacaktır. Son dönemde Türk lirasının dolar karşısında, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla değerinin artması, yatırımcıların Türkiye algısını net bir şekilde ortaya koymaktadır."

İmalat sanayisinin büyüme performansına da değinen Özdebir, nisan ve haziran aylarında imalat sanayisi üretim endekslerinin zirve yapmasının yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 6,3'lük sektör büyümesinin öncü göstergeleri olduğunu ifade etti