Aslışah Alkoçlar ve Burcu Esmersoy arasında gerilim devam ediyor!

Esmersoy'la bir süredir gerginlik yaşayan Aslışah Alkoçlar, "Burcu, benden 20 yaş büyük. Belki de kıskançlık var." dedi.

Güncellenme 12 Eylül 2017 14:27

Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah-Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, Bebek'te habercilerle karşılaştı. Aslışah hiç hoşlanmadığı Burcu Esmersoy için "Beni kıskanıyor." ifadesinde bulundu.

"O benden yaşça çok büyük"

Aslışah Alkoçlar, Burcu Esmersoy için kavgada söylenmeyecek sözler söyledi. "O benden yaşça çok büyük. Aramızda 20 yıla yakın fark var. Çevremiz aynı değil. Aramızdaki gerginliğin sebebi; 'kızsal' bir durum olabilir. Belki de kıskançlık var. Herkesi kendi haline bırakıyorum." diye açıklama yaptı.

"Ya o ya da ben"

Yakında Londra'ya yerleşeceğini de söyleyen Aslışah Alkoçlar "Gidiyorum, herkes rahatlasın" dedi. Aslışah Alkoçlar, Burcu Esmersoy ile arkadaşlık yapan tanıdıklarına şöyle söylüyordu: "Ya o ya da ben. Tercihinizi yapın."