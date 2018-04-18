Aslı şokta! İşte ayrılığın perde arkası...

Geçtiğimiz günlerde uzun süren birlikteliklerini Aslı Enver ve Murat Boz çifti noktalaması gündeme bomba gibi düştü.

Güncellenme 18 Nisan 2018 16:37

Ünlü çiftin ayrılıkları gündemi sarsarken ayrılığa dair çiftlerden bir açıklama gelmedi. Hayranlarını şok eden ayrılık kararının ardından Murat Boz ve Aslı Enver’den konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

2,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin ayrılıklarının perde arkası magazin yazarları tarafından kaleme alındı. Sonlanan ilişkinin evi terk eden Aslı Enver olduğu için ilişkiyi de onun bitirdiği sanılıyordu. Oysa magazin gündeminde yer alan haberlere göre ilişkiyi Aslı Enver’in değil Murat Boz’un bitirdiği hem de hiç bir gerekçe göstermeksizin aniden bitirdiği söyleniyor. Yakın kaynakların Aslı Enver’in hala ayrılığın şokunu yaşadığını söylüyor.

İlk ayrılıkları değil

Geçtiğimiz yıl gündeme tekrar ayrılık çalkantısı ile gelen çift, o zaman Murat Boz’un çapkınlık söylentileri nedeniyle küslük yaşamıştı. İlk ayrılığın mimarı olarak görünen Eser Yenenler, o dönemde çiftin hayranları tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Nihal ve Bahar Candan kardeşleri evinde Murat Boz’la beraber ağırlayan Yenenler, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İkinci kez ayrılıkla gündeme gelen çift ile ilgili ayrılıkları sorulunca Eser Yenenlerin cevabı; "Ayrılmamış da olabilirler. Henüz Murat'la konuşmadık. Öyle bir şey varsa barışsınlar" oldu.

Çiftten açıklama yok

İlk ayrılıkları üzerine de herhangi bir açıklama yapmayan çift, bu ayrılıktan sonra da hiç bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde durumun nasıl sonuçlanacağı hayranları tarafından merak ediliyor.