Aslı Enver ve Murat Boz’dan sürpriz karar!

Güzel oyuncu Aslı Enver ve yakışıklı şarkıcı Murat Boz’un aylar süren ayrılıkları sonunda bitti. Ünlü çift sonunda kara günleri geride bırakıp tekrar görüşmeye başladı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 16:35

Geçtiğimiz nisan ayında 2,5 yıllık birlikteliklerini aldıkları ani karar doğrultusunda bitiren Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Uzun süredir barıştıkları yönde çıkan haberlerle gündeme gelen çift, sonunda birlikteliklerine ikinci bir şans daha verdiler.

Magazin gündeminde yer alan habere göre yakın arkadaşlarının araya girmesiyle birlikte yeniden görüşme kararı alan Enver ve Boz, geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin adını koyup barıştı.

Çiftin aldıkları bu kararın arkadaşları ve yakın çevresi tarafından olumlu karşılanıyor.

Aslı Enver kim?

10 Mayıs 1984 yılında Londra’da dünyaya geldi. 12 yaşına kadar Londra’da yaşayan Enver, sonra ailesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde ki eğitimini tamamladıktan sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine TRT’de yayınlanan sitcom’da iki dakikalık bir rol ile başlayıp ardından Hayat Bilgisi ve çeşitli film dizilerle devam ediyor.

Murat Boz kimdir?

7 Mart 1980 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Murat Boz, ilkokulu Zonguldak’ta tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleştiler. 1999 yılında Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nü burslu kazanıp 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü eğitimine devam etti. Başta Tarkan olmak üzere pek çok sanatçıya vokallik yaptı. Ünlü şarkıcı ilk çıkışını 2006 yılında çıkardığı ‘Aşkı Bulamam Ben’ single’ı ile yaptı. Ardından dillerden düşmeyen pek çok şarkıyı seslendirdi.