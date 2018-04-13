Aslı Enver ve Murat Boz'dan beklenmedik karar!

Uzun süredir aşk yaşayan Aslı Enver ve Murat Boz çifti ayrılık kararı aldı.

Güncellenme 13 Nisan 2018 11:42

Bir süre önce aldatma iddiaları ile araları açılan fakat daha sonra sürpriz bir şekilde tekrar aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden kötü haber geldi.

Aslı Enver evden taşındı

İddiaya göre, ünlü çift ilişkilerini bitirme kararı aldı. Bu karardan sonra Aslı Enver ise Murat Boz'la birlikte oturdukları evden taşındı. Aslı Enver ve Murat Boz'un 2,5 yıllık birliktelikleri vardı.

Kardeşim Benim setinde tanıştılar

Kardeşim Benim filminde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Murat Boz'un aşkı beklenmedik bir şekilde bitti. Daha önce araları açılan fakat daha sonra barışan çift, birbirlerinin aileleri ile de tanışmışlardı. Bu olaydan sonra ikilinin evlenmesine garanti gözüyle bakılıyordu. Aslı Enver, Murat Boz’un da jüri koltuğunda “O Ses Türkiye’nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla aşklarını ilan etmişti.

Ayrılık nedeni bilinmiyor

2016'dan bu yana beraber olan çift, daha önce ayrılık kararı almış ama bu kararı iki ay ancak sürdürebilmişlerdi. İkinci kez yollarını ayırma kararı alan ikilinin neden ayrıldıkları ise bilinmiyor. Ayrılık sonrası iki isim de sosyal medya hesaplarındaki birlikte çekilmiş fotoğraflarını silmedi.