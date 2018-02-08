Aslan adını yarı finale yazdırdı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanş maçında evinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-2'nin rövanşında 4-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Güncellenme 08 Şubat 2018 22:45