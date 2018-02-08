Aslan adını yarı finale yazdırdı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanş maçında evinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-2'nin rövanşında 4-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Konyasyor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.
İlk maçta rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta rakibini 4-1'lik skorla geçerek yarı finalde Akhisarspor'un rakibi oldu.
Rövanş İstanbul'da oynanacak
Türkiye Kupası yarı finalindeki Akhisarspor-Galatasaray eşleşmesinin ilk maçı 27-28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Akhisar'da, rövanşı ise 17-18-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.