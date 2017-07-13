Asla sahalara geri dönemeyecek
Ajax'ın, Werder Bremen ile oynadığı maçta fenalaşarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Abdelhak Nouri'nin beyninin ciddi hasar gördüğü açıklandı.
Ajax'ın, Werder Bremen ile oynadığı maçta kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdelhak Nouri'nin futbol hayatı sona erdi.
Ajax alt yapısından yetişen ve yeteneğiyle dikkat çeken Abdelhak Nouri'nin futbol hayatı sona erdi. Ajax, 20 yaşındaki oyuncuda kalıcı ve ciddi beyin hasarı görüldüğünü, iyileşme olasılığı bulunmadığını açıkladı.
Werder Bremen ile oynanan maç sırasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle aniden yere yığılan ve sahadaki ilk müdahelenin ardından hayata döndürülen oyuncunun beynindeki ağır tahribatın, sahadaki baygınlık sırasında beynin oksijensiz kalması sonucu meydana geldiği vurgulandı.
Aynı zamanda Hollanda Genç Milli Takımında da oynayan Nouri'nin tedavisine Amsterdam'da devam edilecek.
Kaynak: NTV