Aşkı için minareye çıkıp, "Bize her yer Trabzon" diye bağırdı

Fenerbahçeli olduğu için sevdiği kızı alamayan genç, minareye çıkıp, "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı.

Güncellenme 03 Mart 2019 15:24

Bursa İnegöl’de ailesi ile birlikte kız istemeye giden 22 yaşındaki Fenerbahçeli Hasan Sağlam, Cengiz Baltacı'dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı aldı. Genç aşık, bu sözlerden sonra minareye çıkıp, "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı.

"Trabzonsporlu olmayana kız vermem"

İnegöl’de bir fırında çalışan Hasan Sağlam, ailesi ile birlikte evlenmek için hayatını birleştirme kararı aldığı Fatma Baltacı’yı istemek için evlerine gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan Baltacı'nın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi. Cengiz Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak "Ben Trabzonsporluyum" diye bağırırsa, kızını verebileceğini belirtti.

“Bundan sonra Trabzonsporluyum”

Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeli idim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı. O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri, Cengiz Baltacı'ya gönderdi.

“Sevgi, takımdan daha önemlidir”

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı iken artık Trabzonspor'u tutmaya başladığını belirten, "Ben çok koyu bir Fenerbalçeliyim. Müstakbel kayınpederim benim Fenerbahçeli olduğumu öğrenince, bu duruma tepki gösterdi. Bana 'Minareye çıkıp Trabzonsporluyum diye bağırmazsan kızımı vermem' dedi. Minareye çıktım bağırdım. Videoyu da kayınpederime gönderdim. Sevgi, takımdan daha önemlidir. Bundan sonra Trabzonsporluyum" dedi.

Hasan Sağlam, şimdi kayınpederinden gelecek yanıtı bekliyor.