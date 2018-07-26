Askerlikte yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlikte yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını açıklaması üzerine getirilmesi planlanan sistemin detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 09:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada bahsettiği profesyonel askerlik modelinin detayları ortaya çıktı. Buna göre, 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimi alanlar geriye kalan 6 ayda istedikleri takdirde asgari bedel tutarını ödeyerek terhis olacak. Terhis olmayanlar ise 6 ay boyunca asgari ücret alacak.

Erdoğan bahsetmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de bir daha bedelli askerliğe gerek kalmayacağını, yeni ve kalıcı bir bedelli askerlik sistemi getirileceğini, yeni sistem için de farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını belirtmişti.

Nasıl bir sistem?

Sözcü’nün haberinde, ''Vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması'' ilkesi göz önünde bulundurularak bir çalışma yürütüldü. Bu zamana kadar uzun dönem askerlik, kısa dönem askerlik, yedek subay, bedelli, kamu çalışma şeklinde uygulanan askerlik sistemi profesyonel orduya geçilene kadar tek tip ve herkes için 9 ay olacağı belirtildi. Buna göre, üç ay temel eğitimin yapılması, kalan altı ayın kıtada geçirilmesi, yedek subaylığın da tamamen kaldırılması planlandı.

Ön çalışma yapıldı

Yapılan ön çalışmaya göre, profesyonel orduya geçilip uzman erbaş sayısında yeterli seviyeye gelindikten sonra, askerlik yükümlülüğü her yurttaş için zorunlu ve 3 ay temel eğitimden sonraki 6 ay da bedelli olacak. 6 ay için aylık asgari ücreti ödeyen terhis edilecek. Para ödemeyip askerde kalanlara ise her ay asgari ücret tutarında maaş verilecek. Yurtiçi bedelli askerlik de artık gündeme gelmeyecek.