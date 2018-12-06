Askerlik sisteminde köklü değişiklik!

Getirilmesi planlanan yeni askerlik sistemine göre, süre 9 ay olacak ve kısa dönem ile uzun dönem ayrımı kaldırılacak.

Güncellenme 06 Aralık 2018 20:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın yeni komuta kademesi ile toplantı yaptı. Toplantıda yeni askerlik süreleri ve askerlik sistemi görüşüldü.

Tek tip askerlik

Alınan bilgiye göre, askerlik sistemine yönelik bazı yenilikler konuşuldu. Buna göre, kısa dönem ve uzun dönem şeklinde yapılan askerlik, tek tip olacak. Süre ise 9 aya indirilecek, bu 9 ayın 3 ayı eğitimle geçecek.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı konuşmada, gereken hazırlıkların ve planlamaların yapıldığını, ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacağını, yeni bir askerlik sistemi getirileceğini söylemişti.