Askerlik sistemi sil baştan! Zorunlu askerlik kalkıyor mu?

Zorunlu askerlikte bazı düzenlemelerin yapılacağı ve yarı profesyonellikten tam profesyonelliğe geçileceği iddia edildi.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 09:45

Bedelli askerliğin ayrıntıları netleşti ama bazı yasal hazırlıklar için çalışmalar da devam ediyor. Dün AK Parti Grup Toplantısı’ndan konuya dair açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askerlik meselesinde köklü bir anlayışın getirilmesi gerektiğini ve artık profesyonel askerliğe geçiş için hazırlık yapılmasını gerektiğini söylemişti.

Başkan Erdoğan ne demişti?

Başkan Erdoğan açıklamasında, askerlik meselesinde yeni ve köklü bir anlayışın ele alınması gerektiğini, gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasından sonra Türkiye’de bir daha bedelli kanuna ihtiyaç duyulmayacak şekilde düzenleme yapılacağını, Türk milletinin asker bir millet olduğunu, onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemediklerini, hem vatandaşlara temel askerlik eğitimi verilecek hem de TSK’nın gücünü uzman hala getirecek bir sistem üzerinde çalışılacağını belirtmişti.

Tam profesyonelliğe geçiş sağlanacak

Uzun zamandır Türkiye’nin gündeminde olan profesyonel askerlik için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Başkan Erdoğan, geçen hafta Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’nın profesyonel askerlik üzerinde bir çalışma yürüttüğünü duyurmuştu. Milliyet’in haberine göre, üzerinde çalışılan modelde, şu an yarı profesyonel olan TSK’nın tam profesyonelliğe geçişi için çalışmalar yürütülüyor.

Tüm ihtiyacı uzman personel sağlayacak

Kulislere yansıyan iddiaya göre, TSK’nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor, ihtiyacı ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de bu yeni sistem içinde çalışılacak. Sadece çatışmaya giren askerler değil, tüm askeriyede profesyonellik sağlanacak. Bu sayede Türkiye’nin asker ihtiyacı zorunlu askerlik yapanlarla değil, profesyonellerle sağlanacak. Getirilecek sözleşmeli asker modeli ile TSK’nın tüm ihtiyacını uzman personeller karşılayacak.

Zorunlu askerlik için düzenleme geliyor

Bu kapsamda zorunlu askerliğin süresinin kısalması konuşulurken, uzun ve kısa dönem askerlik farkının kaldırılarak, zorunlu askerlere temel eğitimin verildiği bir model getirecek. Zorunlu askerlerin bu dönemde işten çıkarılmamaları için de ücretsiz izinli sayılabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

Zorunlu askerlik kaldırılmayacak

İddiaya göre, zorunlu askerlikten kesin bir şekilde vaz geçilmeyecek, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin altı çizildi.