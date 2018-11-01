Askerlik sil baştan! İşte herkesin merak ettiği yeni sistem

Milli Savunma Bakanı Akar, askerlik sisteminde yeni düzenlemeler yapılacağını belirterek, bu konuda 2-3 aydan beri çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Güncellenme 01 Kasım 2018 21:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlik sisteminde yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

2-3 aydır çalışma yürütülüyor

Bakan Akar, 2-3 aydan beri çalışma yürütüldüğünü, çalışmanın henüz sonuçlanmadığını, pek çok bakanlığın ilgilendirdiğini, 2-3 ay içinde bedelli, dövizli gibi uygulamaları gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretlerinin sürdüğünü söyledi.

“Çalışmamızı bitirmek üzereyiz"

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Akar, "Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz" demişti.

Yeni bir sistem geliyor

Bakan Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların bitirilmek üzere olduğunu, herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan yeni bir sistemi umduğunu, yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacaklarını belirtti.