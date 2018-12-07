Askerlik kısalacak mı? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağına dair sorulan soruya cevap verdi.

Güncellenme 07 Aralık 2018 14:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlik kısalacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin neticeyi vermedikten sonra değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını, bundan sorumlu kişilerin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları olduğunu, onlar çalışmayı yaptıktan sonra sunumlarını yapacaklarını, buna göre bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

Fidan, Kanada’da

Latin Amerika seyahatlerinden sonra MİT Başkanı Hakan Fidan’ın oradan Kanada'ya geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada gezisinden sonra böyle bir gelişmenin olabileceğini, Fidan’ın Kanada seyahatinden haberdar olduğunu belirtti.

Yerel seçimler çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerde 7 düvelin ülkemize saldırdığını, seçimlerin böyle bir dönemde büyük önem arz ettiğini, şu an teknik çalışmaları yürütenler olduğunu, Bahçeli ile bu hafta bir araya gelebileceklerini, 74 belediyenin adayını açıkladıklarını, geriye kalanları da yapılan çalışmalara göre açıklayacaklarını ifade etti.