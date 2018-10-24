Askerlik için yeni bir sistem yolda!

Milli Savunma Bakanı Akar, herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi hayata geçireceklerini söyledi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 13:07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik için şu ana 672 bin 306 gencin elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdiğini, dekontlarını teslim eden sayısının 377 bin 410 olduğunu, tahminlerin 400 bin civarındaydı olduğunu, askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldıklarını, askerlik şubelerinin gerekli yerlerde 24 saat görev yapacağını, 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacaklarını söyledi.

“En iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyoruz”

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacaklarını belirten Bakan Akar, “Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız” dedi.