Askerlik hizmetinde yeni bir dönem başlıyor!

Seçim sonrası bedelli askerliğin getirilmesine kesin bir gözle bakılırken, askerlik süresi ve ordunun yapısı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı da belirtildi.

Güncellenme 18 Haziran 2018 09:46

Bedelli askerlik konusunda seçim sonrasını işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz binlerce kişinin umutla beklediği bu konuda yeni bir oluşuma gidilmesi için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı'na sadece bedelli askerlik ile ilgili değil; askerlik sürelerinden, ordu yapılanmalarına kadar yeni bir modeli çalışmaları talimatı verdiği öğrenildi.

Askerlik sil baştan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde çalışılmasını istediği bedelli askerliğin yanı sıra, askerlik süreleri, ordudaki yapılanma, ücret politikaları, terfi durumları gibi konular da var. TSK'nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de tüm bu yeni sistem içinde çalışılacak.

Süre kısalacak mı?

Bu kapsamda askerlik sürelerinin kısalmasının da gündemde olduğu belirtilirken, TSK tam anlamıyla olmamakla birlikte profesyonel orduya geçiş aşamasında yer alıyor. Terörle mücadele kapsamında özel birliklerin görev aldığı ifade edilirken, tam anlamıyla profesyonelleşmenin de bu çalışma kapsamında ele alınacağını kaydetti. Şu aşamada zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığı, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceği belirtildi.

Geniş kapsamlı bir değişiklik

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na sadece bedelli askerlikle ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma talimatı verdi.

Bedelli askerlik ne zaman?

Bedelli askerliğin getirilmesi gerektiğine kesin bir gözle bakılırken, bedelli çıkarıldıktan sonra daha fazla yığılma olmasını göz önüne alarak bu konuda etraflıca bir çalışma yapılması ön görüldü. Yeni askerlik modeli çalışmalarında Genelkurmay ve bakanlığın yanı sıra ilgili kurumlar, İçişleri Bakanlığı, YÖK gibi kurumlardan da görüş alınacak. Bu çerçevede yapılacak yeni modelde hedefin, "az adamla daha etkin süreç yönetmek" olduğu kaydedilirken, teknolojinin daha etkin kullanılacağı ve bu nedenle daha uzman personelin görev alacağı bir modeli hayata geçirmek olduğu kaydedildi.

Erdoğan’ın hassasiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tartışmalar nedeni ile görevdeki askerin moralinin bozulmasını istemediği, "Terörle mücadeleye en ufak sekte vuracak bir çalışmaya girmeyin. Zamanlaması iyi planlanmalı. Terörle mücadele en başta gelen önceliğimiz. Bu sürecin hiçbir şekilde zarara görmeden tüm çalışmaların yapılması önemli" dediği ortaya çıktı.