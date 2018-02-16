Askeri uçak neden düştü?

İzmir'de askeri eğitim uçağını düştüğü ve 2 pilotun Şehit olduğu açıklandı.

Güncellenme 16 Şubat 2018 12:14

İzmir Çiğli'de bulunan 2. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağının düştüğü ve 2 pilotumuzun Şehit olduğu açıklandı.

İzmir Valiliği yaptığı açıklamada, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan ve henüz belirlenemeyen bir nedenden dolay düşen uçağın enkazına ulaşıldığı bildirdildi.

Açılamada, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağının düşüş nedeninin belirlenemediği, uçağın enkazına ulaşıldığı, 2 pilotun ise Şehit olduğu açıklandı.

Askeri eğitim uçağının üsten kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi yakınlarındaki boş araziye düştüğü öğrenildi.

TSK'nın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

TSK'dan yapılan açıklamada, "16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26'da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."