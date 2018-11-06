Askeri personelin sözde imamlarına darbe!

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında askeri personele imamlık yapan çok sayıda örgüt mensubu gözaltına alındı.

Güncellenme 06 Kasım 2018 12:27

Konya merkezli 26 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün TSK’ya yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker imamları" olduğu iddia edilen ve haklarında daha önce yakalama kararı çıkarılan 56 kişiden 17’si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün TSK’ya sızan askerli personelinin "mahrem asker imamları" olduğu tespit edilen 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, Konya merkez olmak üzere 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Bu operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 56 FETÖ’cüden 17’si yakalandı.

Şüphelilerin, TSK’daki personele "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerden öğretmen olan ve adı Mehmet K. olan örgüt mensubunun başka bir FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve öğretmen olduğu öğrenilen karısı Rukiye K. ile yakalandığı öğrenildi.

Operasyon sırasında adresinde bulunmayan 39 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.