Askeri helikopter düştü! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da dört katlı bir binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

Güncellenme 26 Kasım 2018 11:53

İstanbul Sancaktepe’de askeri bir helikopterin düşmesi ile 4 asker şehit oldu bir asker de yaralandı.

Binanın çatısına çarptı, sokağa düştü

Gelen bilgilere göre, Sancaktepe’de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

Ekipler bölgeye intikal etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 asker şehit, 1 asker yaralı

Düşen helikopterden bir asker yaralı kurtulurken, 4 askerin de şehit olduğu belirtildi.

Çalışmalar devam ediyor

Yaralı asker olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Sokak güvenlik şeridine alındı

Helikopterin düştüğü sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine giriş ve çıkışına izin vermiyor.

Vali Yerlikaya’dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" dedi.