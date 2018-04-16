"Askeri Casusluk" davası savcısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

İzmir'deki "Askeri Casusluk" davası olarak bilinen davanın savcısı eşi ve iki çocuğu ile Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Güncellenme 16 Nisan 2018 17:27

İzmir'de görülen ve 'Askeri Casusluk' adıyla bilinen davanın savcısı ve meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY'den hakkında yakalama kararı çıkarılan Zafer Kılınç, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken eşi ve iki çocuğu ile birlikte yakalandı.

Yunanistan’a kaçarken yakandılar

'Hudut Kartalları'nın Edirne'nin İpsala İlçesi'nde Yunanistan'a sınır askeri yasak bölgede devriye görevi yürütürken bu sabah saatlerinde ülkeden çıkış yapmak istene bir grup tespit etti. Yunanistan'a kaçmak isteyen grup, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

'Askeri Casusluk' davası savcısıymış

Kaçaklar üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda, İzmir'deki 'Askeri Casusluk' davasının savcısı ve FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 oğlu olduğu ortaya çıktı.

ByLock kullanıcısıymış

FETÖ'cü eski savcı ve eşinin örgütün kriptolu yazışma uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu ve haklarında arama kararı bulunduğu tespit edildi. Gözaltında bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 oğluyla ilgili soruşturma sürüyor.